一輛運載急凍芝士的大貨車週一早上在東灣680公路佛利蒙市(Fremont)路段起火,導致多條行車線需要封閉,事故無人受傷。

事發於早上11時半左右,大貨車在南行線接駁262公路的出口處附近起火,消防員在中午12時20分左右已把火勢撲熄,但事故造成5條南行線需要封閉,只有最左邊一條維持通車,暫時未知公路何時重開。

