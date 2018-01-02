新僑服務中心提供中低收入家庭免費報稅服務（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

隨著新年的到來，也意味著報稅季節即將展開，位於舊金山華埠的新僑服務中心提供中低收入家庭免費報稅服務，哪些人符合資格申請？

新僑服務中心週二開始接受免費報稅服務預約，個人年薪不得超過55,000元，家庭年薪不得超過10萬元，沒有租金收入、房產買賣以及海外收入等，都可以享受這項服務。

新橋服務中心行政主任陳浩源說：”全部義工大概100人，都是受到國稅局認可，受過他們訓練的。”

新僑服務中心提醒納稅人，新稅法雖然正式實施，但奧巴馬健保取消強制納保的條款，要等到2019年才開始。

陳浩源說：”雖然奧巴馬健保可能已經沒有下一年的情況，但是今年仍然會收到有關健保的單張，報稅的單，繼續等這個單子來，帶著他們一起來報稅。”

合資格的市民可以帶備相關文件到新僑服務中心辦理。

陳浩源說：”工卡、證件、你的W2表格、工作的收入，可能有現金收入的話，就要帶1099表格，也可能有失業金，或是其他的政府部門給的表格，像是SSA，還有剛才說到的健保證明，1095A這些情況。＂

為了服務需要上班的人士，新僑服務中心還提供投遞服務，即是不需要排隊等候，而是將相關文件送交到新僑服務中心，等完成報稅服務後，再去取回文件．

另外，新僑服務中心也特別提醒提防稅務詐騙，國稅局不會用打電話方式要求提供個人資料或追繳稅款，收到類似電話要留意。

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