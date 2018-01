新僑服務中心提供中低收入家庭免費報稅服務（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著新年的到來,也意味著報稅季節即將展開,位於舊金山華埠的新僑服務中心提供中低收入家庭免費報稅服務,哪些人符合資格申請?

新僑服務中心週二開始接受免費報稅服務預約,個人年薪不得超過55,000元,家庭年薪不得超過10萬元,沒有租金收入、房產買賣以及海外收入等,都可以享受這項服務。

新橋服務中心行政主任陳浩源說:”全部義工大概100人,都是受到國稅局認可,受過他們訓練的。”

新僑服務中心提醒納稅人,新稅法雖然正式實施,但奧巴馬健保取消強制納保的條款,要等到2019年才開始。

陳浩源說:”雖然奧巴馬健保可能已經沒有下一年的情況,但是今年仍然會收到有關健保的單張,報稅的單,繼續等這個單子來,帶著他們一起來報稅。”

合資格的市民可以帶備相關文件到新僑服務中心辦理。

陳浩源說:”工卡、證件、你的W2表格、工作的收入,可能有現金收入的話,就要帶1099表格,也可能有失業金,或是其他的政府部門給的表格,像是SSA,還有剛才說到的健保證明,1095A這些情況。"

為了服務需要上班的人士,新僑服務中心還提供投遞服務,即是不需要排隊等候,而是將相關文件送交到新僑服務中心,等完成報稅服務後,再去取回文件.

另外,新僑服務中心也特別提醒提防稅務詐騙,國稅局不會用打電話方式要求提供個人資料或追繳稅款,收到類似電話要留意。

