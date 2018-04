By

【KTSF】

加州40幾個紅木州立公園由4月開始,每個月的第二個星期六提供民眾免費入場機會,但大家必須預先在網上申請免費入場證。

週六早上8點開始,大家可以登入http://FreeRedwoodsDays.org,選擇在 4月14號星期六想去哪一個紅木州立公園,登記領取一張免費入場證,灣區南灣出名的Big Basin紅木州立公園也包括在內。

每張入場證可以讓一輛汽車免費進入,及停泊一天,名額有限,派完即止,入場時必須出示入場證。

錯過了4月的免費入場機會不要緊,因為之後每個月的第二個星期六都可以再申請,一直去到今年年尾,至於下一次的申請時間是何時就要上該網站查詢。

這個計劃是由Save the Redwoods League紅木林保育組織,以及加州公園及康樂部舉辦,目的是慶祝紅木州立公園100週年,和希望令更多民眾接觸大自然。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。