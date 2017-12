除夕夜舊金山Muni免費載客 捷運延長服務（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山交通局宣布,為了疏導人流,以及防止酒後駕駛,會在除夕夜及元旦日提供免費的交通服務。

所有Muni巴士及輕軌列車由12月31日晚上8時至元旦日清晨5時,將會免費載客。

交通局提醒持有Clipper路路通卡的市民,上車時千萬不要拍卡,因為系統可能仍會從卡中扣錢。

至於Cable Car纜車服務,以及行駛Market街至海旁的列車,除夕夜旁晚6時起,將會改由巴士免費接載乘客。

另外,交通局在多條行駛凌晨1時至清晨5時貓頭鷹時段的交通線路,會加倍班次,而行駛West Portal至四街夾King街的穿梭巴士亦會加密班次,直至元旦日凌晨2時15分,來往海旁至West Portal的穿梭巴士會延長服務至清晨5時。

灣區捷運(BART)亦會加強服務至元旦日凌晨3時,而Caltrain火車亦在除夕夜晚上8時至元旦日早上5時提供免費服務。

