善長慶祝春節不忘行善 自掏腰包宴請數百長者（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

在大家慶祝春節的同時,舊金山華埠有善長亦不忘行善,自掏腰包宴請500名長者。

大約500名長者週五來到華埠救世軍享用免費午餐,除了大批義工外,不少州府及市府官員亦親力親為,親自為長者送餐。

華埠街坊會主席李兆祥說:”年初一是一個大節日,很多長者的家人都不在舊金山,住在香港、大陸,住在第二個省,我覺得大家聚在一起,好像大家庭,過新年是非常好。”

樓宇檢查局局長許子湯說:”由李孟賢市長,我們已經做了幾年,6、7年,所以我們想繼續幫助長者可以有個快樂的新年,我很幸運參加這個活動。”

午餐有油雞、有叉燒、有齋菜、有粉有麵亦有水果,雖然不算是很精緻,但是不少長者都吃得津津有味。

劉女士說:”很開心,那麼多人聚在一起,還有那麼多人關心我們這些老人家。”

為了取個好意頭,大會還為每位出席長者準備了桔,取其大吉大利的意思。

