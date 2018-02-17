善長慶祝春節不忘行善 自掏腰包宴請數百長者（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在大家慶祝春節的同時，舊金山華埠有善長亦不忘行善，自掏腰包宴請500名長者。

大約500名長者週五來到華埠救世軍享用免費午餐，除了大批義工外，不少州府及市府官員亦親力親為，親自為長者送餐。

華埠街坊會主席李兆祥說：”年初一是一個大節日，很多長者的家人都不在舊金山，住在香港、大陸，住在第二個省，我覺得大家聚在一起，好像大家庭，過新年是非常好。”

樓宇檢查局局長許子湯說：”由李孟賢市長，我們已經做了幾年，6、7年，所以我們想繼續幫助長者可以有個快樂的新年，我很幸運參加這個活動。”

午餐有油雞、有叉燒、有齋菜、有粉有麵亦有水果，雖然不算是很精緻，但是不少長者都吃得津津有味。

劉女士說：”很開心，那麼多人聚在一起，還有那麼多人關心我們這些老人家。”

為了取個好意頭，大會還為每位出席長者準備了桔，取其大吉大利的意思。

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