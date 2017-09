By

【KTSF 陶璟樂報導】

美國國家公園慶祝成立100週年,今年有十個免費入場的日子,本週六就是其中一個免費日。

9月30號本週六,所有原本要收費的國家公園都免費入場,免費停車,國家公園管理人員提供的導遊也是免費。

加州共有11個收費的國家公園,其中包括大家熟悉的Yosemite國家公園、北灣的Muir Woods國家公園、舊金山漁人碼頭附近的海事國家歷史公園,和南加州的死谷Death Valley國家公園。

而今年最後一次國家公園免費入場機會是11月11號到12號退伍軍人週末。

