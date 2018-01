By

【i-CABLE】

在美國紐約,4名亞裔美國人涉嫌在大學折磨一名新生致死,過失殺人罪成被判監。

其中譯音姓關的被告,被監禁12至24個月,4人全部隸屬紐約巴魯克學院一個亞裔兄弟會,他們嚴重襲擊、過失殺人罪名成立,法院又禁止該兄弟會運作10年,並罰款11萬美元。

案情指,他們在2013年大學迎新營中,凌虐19歲、譯音姓鄧的新生,要對方蒙眼、背著很重的背包,走過結冰的庭園,期間遭人毆打,該新生頭部受傷,最終不治,警方一共起訴37人。

