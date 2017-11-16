電台女主播指被參議員Al Franken強吻 白宮促調查

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【KTSF 游瑋珊報導】

明尼蘇達州民主黨聯邦參議員Al Franken捲入性騷擾醜聞，一名電台主播指控Franken在2006年仍是諧星時，藉詞排練強吻她，Franken發聲明致歉，但反駁女主播形容的版本和他記憶中的有出入。

Franken晉身參議院前曾是諧星，在議會上也曾提過他2006年參與的勞軍巡演，而他當天提到的美女Leeann Tweeden週四挺身指控11年前兩人合作，並非如相片看到般愉快。

事源在阿富汗首場演出前，Tweeden指Franken不斷堅持要跟她排練短劇中的吻戲，劇本由Franken親自撰寫。

Tweeden說：”他將手放在我頭後，臉擠向我，一瞬間他的唇也擠向我的險，他把舌頭塞進我口，我只記得他的唇又濕又黏稠，往後的行程我都稱他魚唇．”

Tweeden又公開巡演後發現的一張照片，照片中Franken趁她睡著時摸她。

Franken發聲明致歉，指自己出身諧星，承認當天將不恰當的內容當有趣，但同時反駁他記憶中的排練和Tweeden所形容的有不同。

Tweeden接受Franken道歉，又聲言目的並非要他辭職，但兩黨參議員以至白宮都認為要徹查。

白宮發言人Sarah Sanders說：”有關參議員Franken，參議院似乎已在而且也應調查，那行為並不恰當。”



參議院民主黨領袖舒默表示，期望參議院道德委員會展開調查，Franken指歡迎調查。



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