電台女主播指被參議員Al Franken強吻 白宮促調查

【KTSF 游瑋珊報導】

明尼蘇達州民主黨聯邦參議員Al Franken捲入性騷擾醜聞,一名電台主播指控Franken在2006年仍是諧星時,藉詞排練強吻她,Franken發聲明致歉,但反駁女主播形容的版本和他記憶中的有出入。

Franken晉身參議院前曾是諧星,在議會上也曾提過他2006年參與的勞軍巡演,而他當天提到的美女Leeann Tweeden週四挺身指控11年前兩人合作,並非如相片看到般愉快。

事源在阿富汗首場演出前,Tweeden指Franken不斷堅持要跟她排練短劇中的吻戲,劇本由Franken親自撰寫。

Tweeden說:”他將手放在我頭後,臉擠向我,一瞬間他的唇也擠向我的險,他把舌頭塞進我口,我只記得他的唇又濕又黏稠,往後的行程我都稱他魚唇.”

Tweeden又公開巡演後發現的一張照片,照片中Franken趁她睡著時摸她。

Franken發聲明致歉,指自己出身諧星,承認當天將不恰當的內容當有趣,但同時反駁他記憶中的排練和Tweeden所形容的有不同。

Tweeden接受Franken道歉,又聲言目的並非要他辭職,但兩黨參議員以至白宮都認為要徹查。

白宮發言人Sarah Sanders說:”有關參議員Franken,參議院似乎已在而且也應調查,那行為並不恰當。”



參議院民主黨領袖舒默表示,期望參議院道德委員會展開調查,Franken指歡迎調查。



