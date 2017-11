受性醜聞困擾 參議員Al Franken感恩假後復工再次道歉

By

【KTSF 張麗月報導】

捲入性騷擾醜聞的明尼蘇達州民主黨籍聯邦參議員Al Franken,週一重返國會工作之前,對他的行為再次道歉。

共有4名女子指控Franken性騷擾她們,Franken週一返回工作崗位前,再次對自己的行為道歉,又說自己要負上責任。

Franken:”這是我設法去做的,我透過道歉嘗試負上責任,向我令那些失望的人道歉,我正嘗試重獲她們的信任,我將負上責任。”

他又說,會嘗試從錯誤中學習,以及將會反省自己的所作所為。

洛杉磯一個電台主持人,首先指控Franken在2006年還是諧星時,藉住排演短劇時強吻她,其餘3名女子的性騷擾指控,分別發生在明州的園遊會,以及競選運動期間。

但影響更嚴重的是,性騷擾指控發生在Franken在任參議員期間,他可能面對參議院道德委員會的調查。

