受性醜聞困擾 參議員Al Franken感恩假後復工再次道歉

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【KTSF 張麗月報導】

捲入性騷擾醜聞的明尼蘇達州民主黨籍聯邦參議員Al Franken，週一重返國會工作之前，對他的行為再次道歉。

共有4名女子指控Franken性騷擾她們，Franken週一返回工作崗位前，再次對自己的行為道歉，又說自己要負上責任。

Franken：”這是我設法去做的，我透過道歉嘗試負上責任，向我令那些失望的人道歉，我正嘗試重獲她們的信任，我將負上責任。”

他又說，會嘗試從錯誤中學習，以及將會反省自己的所作所為。

洛杉磯一個電台主持人，首先指控Franken在2006年還是諧星時，藉住排演短劇時強吻她，其餘3名女子的性騷擾指控，分別發生在明州的園遊會，以及競選運動期間。

但影響更嚴重的是，性騷擾指控發生在Franken在任參議員期間，他可能面對參議院道德委員會的調查。

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