被多位女生提性指控 民主黨聯邦參議員Al Franken辭職

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捲入性風暴的明尼蘇達州民主黨聯邦參議員Al Franken，在失去民主黨同僚的支持下，週四宣布辭去參議院議席。

Franken週四在參議院議事廳中說：”我雖然辭去議席，但我不會放棄發聲。”

週三再有女性指控被Franken性侵犯，指稱Franken於2006年曾企圖強吻她，但他已強烈否認，數小時後，再有女性指於2009年與Franken合照時，被他伸手用力捏其腰部，目前 向他提出指控的女性已增至8人。

Franken週四表示：”他心裏知道在他出任參議員期間，從來沒有做出對國會不敬的事。”

Franken是諧星出身，在參與演出”Saturday Night Live”後為人熟悉，他在性醜聞曝光後，原本希望繼續留任，並表示會配合國會道德委員會的調查，他週四表示，將會努力工作，重建明尼蘇達州民眾對他的信任。

Franken堅稱，他面臨的一些指控並非全部是事實，有些與他的記憶不同，但無論如何，他無法在配合調查下，同時兼顧議員的職務。

Franken週四也特別提到，他在辭職之際，曾被指對女性犯下更離譜惡行的特朗普總統卻絲毫無損，特朗普曾被拍到在接受娛樂新聞節目”Access Hollywood”訪問時，大談他可以隨意觸摸女性的私處，因為他是名人，另外，特朗普也背書支持面臨性指控的共和黨候選人Roy Moore競逐阿拉巴馬州聯邦參議院席。

Franken稱他要離職，但特朗普卻完全不受影響，事件實屬諷刺。

Franken離任後，明尼蘇達州州長將會任命一位人選填補其議席，至明年11月舉行特別選舉，由選民選出新的參議員，勝出者將會完成Franken原定2021年1月結束的任期。

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