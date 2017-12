被多位女生提性指控 民主黨聯邦參議員Al Franken辭職

By

捲入性風暴的明尼蘇達州民主黨聯邦參議員Al Franken,在失去民主黨同僚的支持下,週四宣布辭去參議院議席。

Franken週四在參議院議事廳中說:”我雖然辭去議席,但我不會放棄發聲。”

週三再有女性指控被Franken性侵犯,指稱Franken於2006年曾企圖強吻她,但他已強烈否認,數小時後,再有女性指於2009年與Franken合照時,被他伸手用力捏其腰部,目前 向他提出指控的女性已增至8人。

Franken週四表示:”他心裏知道在他出任參議員期間,從來沒有做出對國會不敬的事。”

Franken是諧星出身,在參與演出”Saturday Night Live”後為人熟悉,他在性醜聞曝光後,原本希望繼續留任,並表示會配合國會道德委員會的調查,他週四表示,將會努力工作,重建明尼蘇達州民眾對他的信任。

Franken堅稱,他面臨的一些指控並非全部是事實,有些與他的記憶不同,但無論如何,他無法在配合調查下,同時兼顧議員的職務。

Franken週四也特別提到,他在辭職之際,曾被指對女性犯下更離譜惡行的特朗普總統卻絲毫無損,特朗普曾被拍到在接受娛樂新聞節目”Access Hollywood”訪問時,大談他可以隨意觸摸女性的私處,因為他是名人,另外,特朗普也背書支持面臨性指控的共和黨候選人Roy Moore競逐阿拉巴馬州聯邦參議院席。

Franken稱他要離職,但特朗普卻完全不受影響,事件實屬諷刺。

Franken離任後,明尼蘇達州州長將會任命一位人選填補其議席,至明年11月舉行特別選舉,由選民選出新的參議員,勝出者將會完成Franken原定2021年1月結束的任期。

