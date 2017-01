法國元旦實施新法 員工下班後不必理會老闆電郵（視頻）

By

【KTSF 劉開平報導】

法國從元旦開始實行一個新法律,相信很多人都會感到羨慕,就是員工在下班之後就不必理會老闆的電郵。

法國員工現在可以 享受一個新的權利,”切斷電郵權”,就是下班之後如果在手機或其他電子設備中看到公司主管送來的電郵,不必再理會。

支持新法的人士說,活在當前資訊轟炸時代,新法律可以讓人不必立即回覆老闆,有助於身體健康,並把私人生活和工作分隔開來。

但有人卻認為,保持均衡的生活,要靠自律而不是依靠法律。

也有民眾表示,法國的法律一直以來都是為了改善國民生活而制定。

法國的工會多年來爭取通過這個新法律,工會指出,不斷發展的電子設備,使越來越多的員工在下班之後,被迫花許多時間處理公務。

法國職場顧問公司Eléas的研究發現,超過3分之1的專業人士下班後仍在使用電腦或手機處理公務,他們屬於管理階層人員,加班是常規,但往往得不到每週工作不超過35小時的保障。

經過工會的爭取,這項新法律正好填補了過份加班的漏洞,法國勞工部也說,立法目的是要尊重員工的休息時間,使員工在工作和家庭生活,以及私人生活之間能夠更加平衡。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。