法拘四人疑涉策動本土襲擊 檢前年巴黎連環恐襲同款炸藥

【i-CABLE】

法國警方在南部拘捕四人,相信他們密謀短期內於本土策動襲擊,其中一名被捕未成年少女近日於網上宣稱效忠伊斯蘭國,突擊行動中亦檢獲前年巴黎連環恐襲中使用的同款炸藥。

法國反恐部門周五於蒙彼利埃一所公寓及另外兩處採取突擊行動,拘捕三男一女,在公寓的一個單位發現大約七十克 TATP 炸藥,以及一批製作爆炸品的原材料。

TATP 是2015年年底巴黎連環恐襲及去年布魯塞爾襲擊中恐怖份子使用的炸彈,局方相信,行動及時阻止一宗本土襲擊,但未有透露襲擊目標及施襲時機,法國傳媒則報道,疑犯鎖定了巴黎一處旅遊景點,有可能是發動自殺式襲擊。

美聯社引述警方消息稱,其中一名疑犯前年曾試圖前往敘利亞,未知與租住蒙彼利埃公寓的被捕男子是否同一人。20歲男戶主及其16歲女友因為與極端伊斯蘭主義有關,早被列入情報部門監察名單,其女友亦一同被捕,她近日在一段錄製片段中,宣稱效忠極端組織伊斯蘭國,又在社交網站表示,有意前往敘利亞及伊拉克戰區或在法國發動襲擊,引起反恐部門注意。

法國自2015年年初起,接連發生恐怖襲擊,累計逾230人死亡,實施一年多的緊急狀態令至今仍未解除,最新一宗襲擊發生於上星期,一名持刀埃及公民於巴黎羅浮宮附近襲擊巡邏士兵,一人輕傷。

