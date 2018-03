法國槍手闖入超市挾持人質殺3人 警方擊斃槍手

By

【i-CABLE】

法國南部發生懷疑恐襲,一名相信受極端伊期蘭思想影響的槍手闖入超市開槍並挾持人質,造成3人死亡、十多人受傷,警方在事發後約3小時,採取突擊行動、擊斃槍手。當地傳媒報道,他曾要求釋放2015年巴黎恐襲疑犯薩利赫。

逾百名警員包圍特雷布巿槍手藏身的超級市場,封鎖附近街道,呼籲民眾離開,警方指當地早上約11時,一名男子先在卡爾卡松市向一批正在跑步的警員連開6槍,擊中其中一名警員肩膀。槍手之後到附近特雷布一間超市再開槍,大約50名顧客和職員逃出,但仍有多人被挾持。

市長指槍手當時高叫真主偉大,威脅要殺死所有人,又稱支持伊斯蘭國,要求釋放2015年、造成130人死亡的巴黎恐襲疑犯薩利赫。

當地傳媒報道,槍手是30多歲的摩洛哥人,情報部門早已掌握他的資料,總理菲利普指情況嚴重,所有跡象都指向是恐怖襲擊行為,反恐警察介入調查。

2015年11月,巴黎發生連環恐襲,國家足球場遭自殺式炸彈襲擊,同一晚巴黎多間餐廳、咖啡室,幾乎同一時間遇襲,3名恐怖份子持槍闖入巴塔克蘭劇院,殺死90人。

今次槍手要求釋的疑犯薩利赫,2016年在布魯塞爾的莫倫貝克社區落網,他被法國當局起訴,恐襲殺人及持有武器等罪名。

