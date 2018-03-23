法國槍手闖入超市挾持人質殺3人 警方擊斃槍手

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法國南部發生懷疑恐襲，一名相信受極端伊期蘭思想影響的槍手闖入超市開槍並挾持人質，造成3人死亡、十多人受傷，警方在事發後約3小時，採取突擊行動、擊斃槍手。當地傳媒報道，他曾要求釋放2015年巴黎恐襲疑犯薩利赫。

逾百名警員包圍特雷布巿槍手藏身的超級市場，封鎖附近街道，呼籲民眾離開，警方指當地早上約11時，一名男子先在卡爾卡松市向一批正在跑步的警員連開6槍，擊中其中一名警員肩膀。槍手之後到附近特雷布一間超市再開槍，大約50名顧客和職員逃出，但仍有多人被挾持。

市長指槍手當時高叫真主偉大，威脅要殺死所有人，又稱支持伊斯蘭國，要求釋放2015年、造成130人死亡的巴黎恐襲疑犯薩利赫。

當地傳媒報道，槍手是30多歲的摩洛哥人，情報部門早已掌握他的資料，總理菲利普指情況嚴重，所有跡象都指向是恐怖襲擊行為，反恐警察介入調查。

2015年11月，巴黎發生連環恐襲，國家足球場遭自殺式炸彈襲擊，同一晚巴黎多間餐廳、咖啡室，幾乎同一時間遇襲，3名恐怖份子持槍闖入巴塔克蘭劇院，殺死90人。

今次槍手要求釋的疑犯薩利赫，2016年在布魯塞爾的莫倫貝克社區落網，他被法國當局起訴，恐襲殺人及持有武器等罪名。

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