【i-CABLE】

法國巴黎舉行國慶日大型閱兵,總統馬克龍聯同到訪當地的美國總統特朗普一起出席。適逢今年是美軍聯同法軍等,參與第一次世界大戰抗敵一百周年紀念,百多名美軍官兵亦獲邀加入閱兵行列。

馬克龍登上軍車,前往香榭麗舍大道閱兵場地,民眾夾道歡迎,今次是馬克龍出任總統以來首度主持國慶閱兵。

適逢是美軍聯同法國等國家,參與第一次世界大戰一百周年紀念,來自三軍的百多個美軍官兵獲邀加入閱兵行列,部分美軍穿上一戰時的軍服,聯同仿古型號的軍備紀念這段歷史。兩國空軍亦派戰機,飛越凱旋門上空。正在法國訪問的美國總統特朗普獲邀出席閱兵,向部隊敬禮。

馬克龍感謝美國在一百年前的一戰中伸出援手,稱沒有東西可以分開他們。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。