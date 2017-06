By

特朗普總統週四宣布美國退出巴黎氣候協定後,法國、德國和意大利元首表示,巴黎氣候協定的條款是不可以重新磋商,駁回特朗普提出的要求。

法國總統馬克龍、德國總理默克爾和意大利總理真蒂洛尼發表聯合聲明稱,他們對美國退出2015年簽訂的巴黎氣候協定感到遺憾。

法德意元首稱,他們視協定為多國共同打擊氣候暖化的基石,協定所落實的方向是不可逆轉的,也堅信協定的條款不可以重新磋商。

3位元首稱,他們會繼續落實協定的條款,同時會”加大力度”援助最貧窮和最受威脅的國家。

