【i-CABLE】

法國雜誌早前刊登英國劍橋公爵夫人凱特的半祼照,被法國法院裁定侵犯私隱,需要賠償及罰款。

威廉王子與弟弟哈利王子週二到訪公寓大樓火災支援中心,再度懷孕的凱特沒有同行。

威廉王子與凱特在2012年於法國渡假期間,被「狗仔隊」用長鏡頭,拍攝到凱特半祼曬日光浴。

法國《Closer》雜誌刊登該批照片,威廉王子與凱特要求雜誌賠償150歐元,法庭最後裁定雜誌要賠償10萬歐元,雜誌編輯及高層被判罰款4萬5千歐元,肯辛頓宮對裁決表示歡迎。

