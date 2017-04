By

【KTSF】

法國週三表示,敘利亞本月初發生的毒氣攻擊事件,根據對現場取得的樣本進行的化學分析顯示,阿薩德總統的政權要為攻擊負上責任。

法國外交部長艾羅稱,當局將本月初取得的樣本,與2013年沙林毒氣攻擊的樣本進行比對後發現,新的毒氣攻擊與阿薩德政權的攻擊手法相似。

不過,阿薩德的盟友俄羅斯立即指責法國的報告失實,聲稱現場取得的樣本,以及攻擊用上神經毒劑,不足以證明誰是幕後黑手,而阿薩德已多番否認其部隊曾使用化武,並聲稱有無數證據證明,毒氣攻擊是捏造出來。

然而,艾羅稱,法國從”確證的渠道”知道,沙林樣本的製造方法,與敘利亞實驗室所使用的製造方法相同。

