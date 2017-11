中國公民李星建聖荷西被槍殺 警拘第4名疑犯

By

【KTSF 黃恩光報導】

9月底在南灣聖荷西市一個高級公寓發生謀殺案,一名中國公民被殺,聖荷西警方週五公佈抓到涉案第4名華裔疑犯。

被捕男子是南加州Chino居民,22歲的Jason Shen,洛杉磯縣警週二在Chino一個住宅拘捕他。

Shen涉嫌與另外3名疑犯,28歲的An Yan、27歲的Lin Tao、36歲的Panpan Huang,於9月28號在聖荷西市Elan Village Lane 300號路段一棟高級公寓住宅,槍殺31歲中國公民李星建。

警方上月中拘捕了3人,現在仍在尋找涉案的最後一名歹徒。

警方表示,這名華裔男子25到30歲,身高5呎10吋左右,體重160磅至170磅,頭髮剃短,最後有人看到他時身穿類似學校運動隊伍的外套。

警方表示,有疑犯線索的人士,請聯絡警方兇殺案調查組的探員,電話:(408) 277-5283。

警方表示,5名疑犯也涉嫌與謀殺案發生前兩天,在南舊金山、Milpitas和Fremont市幾個賣淫場所發生的搶劫案和性侵案有關。

