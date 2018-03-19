德州首府現連環炸彈狂徒 週日晚再犯案致兩傷

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德克薩斯州首府奧斯汀市出現炸彈狂徒，本月內已出第4度犯案，最新一宗在週日晚發生，造成兩名男子受傷，當局稱，在最新的案件中，兇徒使用的爆炸物設計比之前的郵包炸彈更精密，引爆線幾近難以看到，事件在當地造成人心惶惶。

週日晚發生的案件，兩名男受害人當時在一個住宅區散步，身處附近位置突然有炸彈引爆，導致二人受傷。

連串爆炸案是始於3月2日發生，在前3宗案件中，都是有郵包放置在住戶的大門，在受害人移動或打開郵包時引爆，這3宗案件共造成兩人死亡，兩人受傷。

最新一宗案件是在奧斯汀市另一個地區發生，之前當局曾推測兇徒是針對個別種族犯案，因為前3宗案件的受害人都是非裔或拉美裔，但週日晚的案件，兩名受害人都是白人。

奧斯汀市警察局長Brian Manley稱，當局仍未查出兇徒的犯案動機，暫時未知是否涉及恐怖主義，或出於仇恨犯案。

在最新一宗案件中，炸彈是安裝在一個金屬標誌板，地點在一條遠足徑的起點附近，而且安裝了一條引爆線，由於引爆線幼如約魚絲，路人很難察覺。

在之前的案件中，郵包炸彈是放置在住戶的大門，兇徒疑是有目標地犯案，但在最新案件中，兇徒放置的炸彈可以傷害任何路過的人，令公眾安全更受威脅。

聯邦調查局等執法機構已動員數百人調查這宗案件，希望盡快能緝拿兇徒歸案，當局亦把懸紅金額調高至115,000元，希望公眾能提供破案消息。

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