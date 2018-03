德州首府現連環炸彈狂徒 週日晚再犯案致兩傷

By

【KTSF】

德克薩斯州首府奧斯汀市出現炸彈狂徒,本月內已出第4度犯案,最新一宗在週日晚發生,造成兩名男子受傷,當局稱,在最新的案件中,兇徒使用的爆炸物設計比之前的郵包炸彈更精密,引爆線幾近難以看到,事件在當地造成人心惶惶。

週日晚發生的案件,兩名男受害人當時在一個住宅區散步,身處附近位置突然有炸彈引爆,導致二人受傷。

連串爆炸案是始於3月2日發生,在前3宗案件中,都是有郵包放置在住戶的大門,在受害人移動或打開郵包時引爆,這3宗案件共造成兩人死亡,兩人受傷。

最新一宗案件是在奧斯汀市另一個地區發生,之前當局曾推測兇徒是針對個別種族犯案,因為前3宗案件的受害人都是非裔或拉美裔,但週日晚的案件,兩名受害人都是白人。

奧斯汀市警察局長Brian Manley稱,當局仍未查出兇徒的犯案動機,暫時未知是否涉及恐怖主義,或出於仇恨犯案。

在最新一宗案件中,炸彈是安裝在一個金屬標誌板,地點在一條遠足徑的起點附近,而且安裝了一條引爆線,由於引爆線幼如約魚絲,路人很難察覺。

在之前的案件中,郵包炸彈是放置在住戶的大門,兇徒疑是有目標地犯案,但在最新案件中,兇徒放置的炸彈可以傷害任何路過的人,令公眾安全更受威脅。

聯邦調查局等執法機構已動員數百人調查這宗案件,希望盡快能緝拿兇徒歸案,當局亦把懸紅金額調高至115,000元,希望公眾能提供破案消息。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。