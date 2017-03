By

【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週一清晨發生的公寓大火,當局再發現多一具屍體,令死亡人數上升至4人。

事發於清晨5時半左右,地點在San Pablo大街2551號一幢公寓大樓,當局稍早證實有3人死亡,並正在搜尋一名失蹤者。

當局已證實其中一名死者的身分,他是64歲男子Edwarn Anderson。

市府樓宇檢查員於上週五發現,事發的建築並無配備滅火器,同時,建築內並非每個單位都安裝煙霧探測器,緊急灑水系統亦不能運作,隨後,檢查員責令業主恢復報警器與灑水系統的運作。

奧克蘭市政府公佈的樓宇檢查紀錄還顯示,該建築曾被周邊住戶投訴,後方存放大量垃圾、廢棄家具及建築廢料。

