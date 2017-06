德州男童游泳數天後突死亡 死因是乾溺水

By

德州一個家庭,講述了是什麼樣的原因,使他們4歲的兒子死於乾溺水,希望引起廣大父母關注乾溺水的事情。

4歲男童弗蘭基(Frankie Delgado)總是喜歡穿聯盟球隊的上衣。

弗蘭基的母親Tara Delgado說:”*他觸動了很多人的心,如果你之前不認識他,現在他走了你就會知道了,你會認識他,因為他會影響許多人。”

在亡兵節的假期,他的家人帶他去德州城市水庫游泳,家人說,開始時他們不覺有異樣,直到第二天他開始胃痛,並伴有腹瀉。

星期六,他開始感覺肩膀不適,他父親Francisco Delgado Jr.說,兒子之後突然醒過來,喊了一聲,之後就停止呼吸,他也不知道能做些什麼。

醫護人員將孩童送進了東休斯頓地區醫院。

Tara說:”我走進來,見他躺在那裡,他們還在搶救他,我尖叫’讓我抱抱我的孩子”,他也許需要媽媽的撫慰。”

之後弗蘭基很快就過世了,他的父母始終沒有發現原因,之後醫生對他們說,弗蘭基的情況叫作乾溺水,他的肺部都是積水,醫生也無能為力。

父母猜測弗蘭基應該是在假日玩水的時候,吞下了大量積水。

弗蘭基的父親說:”不要掉以輕心,孩子若覺不舒服,或有腹瀉症狀,應去求診,找到病因,我之前不知道他出狀況,以為是正常的。”

