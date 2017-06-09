德州男童游泳數天後突死亡 死因是乾溺水

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【KTSF 陶璟樂報導】

德州一個家庭，講述了是什麼樣的原因，使他們4歲的兒子死於乾溺水，希望引起廣大父母關注乾溺水的事情。

4歲男童弗蘭基（Frankie Delgado）總是喜歡穿聯盟球隊的上衣。

弗蘭基的母親Tara Delgado說：”*他觸動了很多人的心，如果你之前不認識他，現在他走了你就會知道了，你會認識他，因為他會影響許多人。”

在亡兵節的假期，他的家人帶他去德州城市水庫游泳，家人說，開始時他們不覺有異樣，直到第二天他開始胃痛，並伴有腹瀉。

星期六，他開始感覺肩膀不適，他父親Francisco Delgado Jr.說，兒子之後突然醒過來，喊了一聲，之後就停止呼吸，他也不知道能做些什麼。

醫護人員將孩童送進了東休斯頓地區醫院。

Tara說：”我走進來，見他躺在那裡，他們還在搶救他，我尖叫’讓我抱抱我的孩子”，他也許需要媽媽的撫慰。”

之後弗蘭基很快就過世了，他的父母始終沒有發現原因，之後醫生對他們說，弗蘭基的情況叫作乾溺水，他的肺部都是積水，醫生也無能為力。

父母猜測弗蘭基應該是在假日玩水的時候，吞下了大量積水。

弗蘭基的父親說：”不要掉以輕心，孩子若覺不舒服，或有腹瀉症狀，應去求診，找到病因，我之前不知道他出狀況，以為是正常的。”

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