【KTSF】

舊金山Silver區週一下午發生4車連環相撞意外,導致7人受傷,6人要送院治療。

事發於下午1時左右,地點在Bayshore大道夾Silver大街,7名傷者全部受輕傷,其中一人在場敷藥後離開。

