涉灣區多宗信用卡資料盜竊案 南加4男子落網

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣佛利蒙市(Fremont)警方拘捕4名涉嫌在加油站盜取信用卡資料的疑犯,並懷疑案件和跨國犯罪集團有關。

佛利蒙市警方拘捕的4名疑犯是來自南加州洛杉磯縣,他們被指使用信用卡資料盜取裝置,在灣區5個縣,包括阿拉米達(Alameda)、聖他克拉(Santa Clara)、聖馬刁(San Mateo)、Contra Costa和舊金山的加油站盜取信用卡資料。

警方首先在1月中發現其中一名疑犯,在佛利蒙市Mowry大道的富國銀行外的ATM機進行數次交易,發現他袋中有3,800元現金和超過25張禮品卡,並有ATM機交易的收據,但他身上並沒有任何銀行卡。

隨後警方在該名疑犯的哥哥租住的酒店房內搜出,在油站盜取信用卡資料的裝置。

根據East Bay Times的報導,上週佛利蒙市警方截停一部無車牌的Land Rover汽車,並在車上搜出9個用於在油站盜取信用卡資料的藍牙裝置,以及部分製造裝置的零件。

警方發現該車司機是1月中發現其中一名疑犯的親戚,同時在搜到的證據中顯示,疑犯和一個跨國犯罪集團有關。

警方呼籲油站的老闆和工作人員檢查油站的信用卡付款系統,是否有盜取資料的裝置,並呼籲民眾提供與案件有關的線索。

