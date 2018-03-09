涉灣區多宗信用卡資料盜竊案 南加4男子落網

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【KTSF 吳宇斌報導】

東灣佛利蒙市（Fremont）警方拘捕4名涉嫌在加油站盜取信用卡資料的疑犯，並懷疑案件和跨國犯罪集團有關。

佛利蒙市警方拘捕的4名疑犯是來自南加州洛杉磯縣，他們被指使用信用卡資料盜取裝置，在灣區5個縣，包括阿拉米達（Alameda）、聖他克拉（Santa Clara）、聖馬刁（San Mateo）、Contra Costa和舊金山的加油站盜取信用卡資料。

警方首先在1月中發現其中一名疑犯，在佛利蒙市Mowry大道的富國銀行外的ATM機進行數次交易，發現他袋中有3,800元現金和超過25張禮品卡，並有ATM機交易的收據，但他身上並沒有任何銀行卡。

隨後警方在該名疑犯的哥哥租住的酒店房內搜出，在油站盜取信用卡資料的裝置。

根據East Bay Times的報導，上週佛利蒙市警方截停一部無車牌的Land Rover汽車，並在車上搜出9個用於在油站盜取信用卡資料的藍牙裝置，以及部分製造裝置的零件。

警方發現該車司機是1月中發現其中一名疑犯的親戚，同時在搜到的證據中顯示，疑犯和一個跨國犯罪集團有關。

警方呼籲油站的老闆和工作人員檢查油站的信用卡付款系統，是否有盜取資料的裝置，並呼籲民眾提供與案件有關的線索。

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