【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)國際機場在週一晚8點到10點,機場最少有4架飛機被人用激光槍瞄準。

機場發言人Keonnis Taylor表示,激光發射的源頭可能在880公路和90大道的區域,並表示當局需要防範任何對機師駕駛飛機進出機場時造成的視覺干擾。

早前加州公路巡警在取締上週六晚在奧克蘭市的汽車雜耍活動時,直升機亦遭人用激光槍瞄準。

根據聯邦航空管理局的資料,自2012年2月起,用激光向飛機瞄準是屬於聯邦罪行,當局已經向奧克蘭市以及阿拉米達(Alameda)縣警辦公室報案。

