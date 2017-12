San Ramon住屋被人射信號彈 警拘4少年

By

東灣San Ramon市週六晚一個住宅區內,有數棟房屋遭人用信號彈破壞,警方已拘捕懷疑涉案的4名未成年人。

警方表示,4名疑犯中,有3人居住在San Ramon市,一人居住在Danville市,年齡介乎15至16歲。

案件發生在週六晚上10點至週日凌晨1點之間,根據San Ramon警方提供的閉路電視畫面顯示,疑犯駕駛著車,在Yosemite大道、Estero Drive、Aptos Drive以及Cree Court,向至少6棟房屋發射信號槍,有房屋的窗被射破,亦有房屋的牆身留下,被信號彈擊中的痕跡。

警方稱,疑犯似乎是隨意找尋住屋發射信號彈,警方已起回疑犯在案發時駕駛的日產Sentra汽車,在裏面起回12支信號彈。

任何人如能對案件提供更多消息,請聯絡San Ramon市警方,電話:(925) 973-2779。

案發視頻:https://www.facebook.com/sanramonpolice

