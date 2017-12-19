San Ramon住屋被人射信號彈 警拘4少年

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東灣San Ramon市週六晚一個住宅區內，有數棟房屋遭人用信號彈破壞，警方已拘捕懷疑涉案的4名未成年人。

警方表示，4名疑犯中，有3人居住在San Ramon市，一人居住在Danville市，年齡介乎15至16歲。

案件發生在週六晚上10點至週日凌晨1點之間，根據San Ramon警方提供的閉路電視畫面顯示，疑犯駕駛著車，在Yosemite大道、Estero Drive、Aptos Drive以及Cree Court，向至少6棟房屋發射信號槍，有房屋的窗被射破，亦有房屋的牆身留下，被信號彈擊中的痕跡。

警方稱，疑犯似乎是隨意找尋住屋發射信號彈，警方已起回疑犯在案發時駕駛的日產Sentra汽車，在裏面起回12支信號彈。

任何人如能對案件提供更多消息，請聯絡San Ramon市警方，電話：(925) 973-2779。

案發視頻：https://www.facebook.com/sanramonpolice

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