週日中午,洛杉磯縣Santa Clarita市東北面社區,一架小型飛機失事墜毀,機師及3名乘客死亡,包括一名9歲女童。

報導指,載著一家四口的小型飛機,懷疑撞上架空電纜,在洛杉磯以北約50公里處市郊墜毀,小型飛機斷開兩截。

飛機屬於單引擎定翼機,由本身是工程師的機師花近十年時間自行組建,機齡約20年,上月通過年檢。

