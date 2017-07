喬州爆倫常慘案 婦人斬殺丈夫及4子女後自首

By

喬治亞州週四清晨發生倫常慘案,一名婦人涉嫌用利刀斬殺丈夫和4名年幼子女,接著報警投案,涉案婦人現已被捕。

案中還有一名女童受傷,她已送院治療,傷勢嚴重。

事發於Gwinnett縣Loganville市一幢住屋,警方於清晨4時47分接報到場後,發現各人的屍體,立即將33歲疑兇Isabel Martinez拘捕,警方其後起訴她5項惡意謀殺、5項謀殺和6項嚴重襲擊罪。

警方稱,報警者估計是疑兇,她當時說西班牙語,警方一度無法與她溝通,目前未知其犯案動機。

警方亦透露,她目前被聯邦移民及海關執法局扣查,但沒有透露詳情。

警方稱,4名遇害兒童估計全是10歲以下,遇害父親年約30餘歲。

鄰居透露,涉案家庭最近剛遷到案發住屋,遇害幼童與鄰居的小童平日會一起玩,也很開心,有鄰居聽說疑兇最近喪父。

