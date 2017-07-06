喬州爆倫常慘案 婦人斬殺丈夫及4子女後自首

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喬治亞州週四清晨發生倫常慘案，一名婦人涉嫌用利刀斬殺丈夫和4名年幼子女，接著報警投案，涉案婦人現已被捕。
案中還有一名女童受傷，她已送院治療，傷勢嚴重。
事發於Gwinnett縣Loganville市一幢住屋，警方於清晨4時47分接報到場後，發現各人的屍體，立即將33歲疑兇Isabel Martinez拘捕，警方其後起訴她5項惡意謀殺、5項謀殺和6項嚴重襲擊罪。
警方稱，報警者估計是疑兇，她當時說西班牙語，警方一度無法與她溝通，目前未知其犯案動機。
警方亦透露，她目前被聯邦移民及海關執法局扣查，但沒有透露詳情。
警方稱，4名遇害兒童估計全是10歲以下，遇害父親年約30餘歲。
鄰居透露，涉案家庭最近剛遷到案發住屋，遇害幼童與鄰居的小童平日會一起玩，也很開心，有鄰居聽說疑兇最近喪父。
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