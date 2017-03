By

【KTSF】

沙加緬度警方週四在一幢住屋發現4具屍體,一名懷疑涉案的男子在舊金山被捕。

警方稱,4具屍體是於週四清晨被發現,警方收到死者家人的報案後,到該住屋查看,結果揭發這宗命案。

當局尚未公布死者的身分,也未知性別和年齡,當局也未公布他們是如何被殺。

警方估計兇徒應該認識死者,暫未知被捕的男子與死者是否有親屬關係。

