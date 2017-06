By

【KTSF】

賓夕法尼亞州一間超級市場週四凌晨發生槍擊命案,一名僱員攜兩枝手槍到超級市場,槍殺3名同事後吞槍自殺。

事發於週四凌晨1時左右,地點在Weis Market,兇徒是24歲男子Randy Stair,暫時未知其行兇動機。

死者分別是63歲男子Terry Sterling、26歲女子Victoria Brong,以及47歲男子Brian Hayes,他殺害3人後,再在店內亂槍掃射,之後吞槍自殺。

