By

【KTSF 吳倩妤報導】

5名攀山人士在意大利攀爬一段結冰的瀑布時,瀑布突然崩塌,其中4人墮下山坡死亡。

意外發生在阿爾卑斯山區,鄰近瑞士邊境,救援人員表示,遇難人士都是意大利人,他們週四攀登一段結冰瀑布時,冰塊突然鬆脫,4人跌落大約300多呎下的山坡死亡/

同行的一名人士,由於當時身處的地方正好位於鬆脫冰塊上方而逃過一劫。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。