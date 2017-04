舊金山一天4宗搶手機案 受害人全是亞裔女性（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山週一先後發生4宗亞裔女子被搶手機的案件,賊人全部都是年輕的非洲裔男子,其中ㄧ名賊人更是未成年人士。

警方資料顯示,其中兩宗案件發生在華埠及附近的金融區。

週一下午大約2時15分,ㄧ名30歲的亞裔女人在金融區Kearny街及California街,被一名年約16至20歲的非洲裔男子搶去手機。

而在晚上近7時,幾個街口外的華埠華盛頓街700號路段,ㄧ名29歲的華裔女子被年約11至13歲的非裔男童,搶去拿在手中的手機。

另外兩宗發生在田德隆區傍晚近6時,18歲的女事主去到Powell及Market街時,從後被18歲的賊人襲擊,當事主ㄧ回頭,賊人就搶走事主的手機。

最後一宗發生在5街及Market街,23歲女事主突然被年約25至30歲的賊人槍走手機。

警方再一次提醒大家,切勿將手機及其他貴重物品暴露於人前,時刻要謹記財不可以露眼。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。