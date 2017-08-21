舊金山警方偵破多宗Muni公車劫案 疑犯大多未成年（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】
舊金山警方宣布偵破多宗今年在Muni公車上發生的劫案，疑犯大多數是未成年人士。
警方表示，今年接到多宗報告指，在行駛田德隆區、南區、北區及中央警區的Muni公車上，發生多宗劫案，公車罪案專案調查組及各區分警局於是聯手調查。
警方發現這些案件的犯案手法及匪徒的特徵相似，並分別於7月17日及19日拘捕4名疑犯。
19歲男子Clay Doss是其中一名疑犯，他是東灣Antioch居民，Doss與另外3名分別年約13至15歲的青少年，涉嫌在7月17日尾隨一名男事主上公車，行駛至Van Ness及McAllister時，襲擊並搶走事主的手機。
另外，7月18日在同一地點發生，另一宗犯案手法類似的劫案，事主的手機被劫走。
警方表示，就這宗案件已經鎖定3名疑犯的身份，他們都是舊金山居民，而且是未成年人士，目前正向法院申請拘捕令。
警方指隨著犯人落網，這一類聯群結黨在公車上打劫的案件，數字已有明顯的下降。
交通局及警方指，會繼續合作調查其他未破的公車劫案。
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