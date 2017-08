舊金山警方偵破多宗Muni公車劫案 疑犯大多未成年（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山警方宣布偵破多宗今年在Muni公車上發生的劫案,疑犯大多數是未成年人士。

警方表示,今年接到多宗報告指,在行駛田德隆區、南區、北區及中央警區的Muni公車上,發生多宗劫案,公車罪案專案調查組及各區分警局於是聯手調查。

警方發現這些案件的犯案手法及匪徒的特徵相似,並分別於7月17日及19日拘捕4名疑犯。

19歲男子Clay Doss是其中一名疑犯,他是東灣Antioch居民,Doss與另外3名分別年約13至15歲的青少年,涉嫌在7月17日尾隨一名男事主上公車,行駛至Van Ness及McAllister時,襲擊並搶走事主的手機。

另外,7月18日在同一地點發生,另一宗犯案手法類似的劫案,事主的手機被劫走。

警方表示,就這宗案件已經鎖定3名疑犯的身份,他們都是舊金山居民,而且是未成年人士,目前正向法院申請拘捕令。

警方指隨著犯人落網,這一類聯群結黨在公車上打劫的案件,數字已有明顯的下降。

交通局及警方指,會繼續合作調查其他未破的公車劫案。

