By

【KTSF 陳嘉琪報導】

中半島聖馬刁縣縣警上週五在San Bruno市拘捕4名華裔男女,懷疑他們涉嫌參與賣淫活動。

縣警表示,經過長達ㄧ個月的調查,上週五下午2時在San Bruno市Herman街ㄧ個住宅,拘捕4名男女。

31歲舊金山男子Jin Deng,以及26歲男子Jin Zhen,被警方以懷疑操控賣淫活動被捕。

而警方亦拘捕兩名分別來自南加州的疑犯,分別是來自San Gabriel市的33歲婦人Wenyan MaSan,,以及來自洛杉磯的50歲婦人Liu Zhang,懷疑她們進行非法賣淫活動。

警方呼籲如有任何有關案件的資料,可致電(650) 363-4911與警方聯絡。

更多新聞:

半月灣餐廳洗手間發現有手機偷拍 半職工疑涉案被捕

Daly City連續發生露體案 舊金山漢疑涉案被捕

奧克蘭女子慘遭強姦 警緝3色魔

賣淫集團華裔首腦涉租屋經營妓院 判監46個月

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。