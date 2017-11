By

南灣聖荷西警方拘捕4名涉嫌持械搶劫的男子,警方相信,這些疑犯可能與其他持械搶劫案有關。

聖荷西警方表示,今年4月25號,警員接報在Eastridge購物商場有人開槍,警員到達現場後,發現有一人身中數槍,傷勢無大礙。

警方隨後拘捕其中一名涉嫌持械搶劫的疑犯,警方稱,案發後,他被發現躲在附近的商店中,警方隨後又拘捕另外3名涉案疑犯。

警方相信,這些疑犯在今年3、4月間,可能與附近的同類案件有關,呼籲有相似經歷的民眾向聖荷西警方報案。

