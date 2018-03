台灣首個現代舞蹈組織”雲門舞集”創辦人林懷民受訪（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣首個現代舞蹈組織”雲門舞集”創辦人林懷民,週日應”舊金山和台北市姐妹市”委員會之邀,分享他創辦雲門的心路歷程,他也接受本台專訪,談到退休計畫。

藝術大師林懷民的魅力無法擋,週日超過500位民眾擠爆舊金山Veterans Building的Green Room,都是為了一睹他的風采。

林懷民在1973年創辦台灣第一個現代舞舞團”雲門舞集”,45年來他從一個門外漢,到打造雲門成為國際知名的舞蹈機構,林懷民將這段心路歷程,以『我的雲門歲月』為題,與灣區中外人士分享,他說創辦雲門跟在美國留學的啟蒙有關。



林懷民說:”當我來美念書,我首先在奧克蘭機場下機,我的朋友帶我看看舊金山,到了市場街,我隨即脫下鞋子,在街上跳舞。”

台灣當時處於戒嚴時代,剛到美國的林懷民,感受到自由不受拘束的氣氛。

林懷民在愛荷華大學念藝術,受到同學去非洲行醫的影響,他覺得年輕人可以、也應該去改變世界。



林懷民:”創立雲門的想法並不是要轉換職業,從寫作轉行變成舞者,而是希望要服務社會,我們當時就希望只要並主要表演給社區內的草根觀眾欣賞,就像我朋友到非洲做赤腳醫生,在和平隊底下。”

1973雲門第一次在台北演出,開始了他的夢想,1979年中美斷交,在同舟共濟時代背景下,雲門的作品”薪傳”受到熱捧,之後更推出紅樓夢、流浪者之歌、九歌,以及水月等作品,在國際間打出名號。

雲門的舞者除了有西方舞蹈訓練,還要學功夫、學書法、融合東西方的文化,不斷求新求變。

而一路將雲門推向世界的林懷民,今年已經71歲了,他將在明年底退休,卸下雲門藝術總監的職位,沒有了林懷民的雲門,還會是雲門嗎?

林懷民說:”完全不要擔心,雲門舞集是在雲門基金會的支持下的一個機構,所以總監走了以後,會有新的總監,我們董事會已經決定請鄭宗龍先生擔任新的總監,所以2020年他就會開始來管,決定所有的藝術上的選擇。”

林懷民相信,雲門不會受到他退休的影響,仍然會繼續傳承下去,而他的退休計畫也已經想好了。

林懷民說:”我希望看到新的作品,我的作品將來大家看DVD就好了,(那你退休後有甚麼計畫嗎?)我要在家裡耍廢,(耍廢?看劇嗎?)不是不是,我覺得看劇也好,洗衣打掃都好,我喜歡洗碗,因為洗碗是一個可以獨力完成,絕對完美,很大的一個享受,(做飯呢?)做飯慢慢學,先學買菜吧。”

“舊金山和台北市姐妹市”即將屆滿50周年,週日特別邀請已故舊金山市長李孟賢的夫人林進敏出席,多位政治人物,包括前市長Willie Brown、舊金山市長候選人London Breed、Mark Leno、金貞妍等都到場,駐舊金山台北經文處馬鍾麟感謝各界對台灣的支持。

活動主辦方表示,希望藝術為世界帶來美好。

舊金山和台北市姐妹市委員會理事長 徐大麟說:”與其核子武器,學校有機關槍,我們應該把這些力量換成蘭花的力量,高山茶的力量,音樂的力量,舞蹈的力量,在這種狀態下,世界最美好的一個方法。”

林懷民此行率團到美國和墨西哥多個城市,演出”關於島嶼”,週日在西雅圖演出結束後來到灣區,週一搭機返台。

