台灣首個現代舞蹈組織”雲門舞集”創辦人林懷民受訪（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣首個現代舞蹈組織”雲門舞集”創辦人林懷民，週日應”舊金山和台北市姐妹市”委員會之邀，分享他創辦雲門的心路歷程，他也接受本台專訪，談到退休計畫。

藝術大師林懷民的魅力無法擋，週日超過500位民眾擠爆舊金山Veterans Building的Green Room，都是為了一睹他的風采。

林懷民在1973年創辦台灣第一個現代舞舞團”雲門舞集”，45年來他從一個門外漢，到打造雲門成為國際知名的舞蹈機構，林懷民將這段心路歷程，以『我的雲門歲月』為題，與灣區中外人士分享，他說創辦雲門跟在美國留學的啟蒙有關。



林懷民說：”當我來美念書，我首先在奧克蘭機場下機，我的朋友帶我看看舊金山，到了市場街，我隨即脫下鞋子，在街上跳舞。”

台灣當時處於戒嚴時代，剛到美國的林懷民，感受到自由不受拘束的氣氛。

林懷民在愛荷華大學念藝術，受到同學去非洲行醫的影響，他覺得年輕人可以、也應該去改變世界。



林懷民：”創立雲門的想法並不是要轉換職業，從寫作轉行變成舞者，而是希望要服務社會，我們當時就希望只要並主要表演給社區內的草根觀眾欣賞，就像我朋友到非洲做赤腳醫生，在和平隊底下。”

1973雲門第一次在台北演出，開始了他的夢想，1979年中美斷交，在同舟共濟時代背景下，雲門的作品”薪傳”受到熱捧，之後更推出紅樓夢、流浪者之歌、九歌，以及水月等作品，在國際間打出名號。

雲門的舞者除了有西方舞蹈訓練，還要學功夫、學書法、融合東西方的文化，不斷求新求變。

而一路將雲門推向世界的林懷民，今年已經71歲了，他將在明年底退休，卸下雲門藝術總監的職位，沒有了林懷民的雲門，還會是雲門嗎？

林懷民說：”完全不要擔心，雲門舞集是在雲門基金會的支持下的一個機構，所以總監走了以後，會有新的總監，我們董事會已經決定請鄭宗龍先生擔任新的總監，所以2020年他就會開始來管，決定所有的藝術上的選擇。”

林懷民相信，雲門不會受到他退休的影響，仍然會繼續傳承下去，而他的退休計畫也已經想好了。

林懷民說：”我希望看到新的作品，我的作品將來大家看DVD就好了，（那你退休後有甚麼計畫嗎？）我要在家裡耍廢，（耍廢？看劇嗎？）不是不是，我覺得看劇也好，洗衣打掃都好，我喜歡洗碗，因為洗碗是一個可以獨力完成，絕對完美，很大的一個享受，（做飯呢？）做飯慢慢學，先學買菜吧。”

“舊金山和台北市姐妹市”即將屆滿50周年，週日特別邀請已故舊金山市長李孟賢的夫人林進敏出席，多位政治人物，包括前市長Willie Brown、舊金山市長候選人London Breed、Mark Leno、金貞妍等都到場，駐舊金山台北經文處馬鍾麟感謝各界對台灣的支持。

活動主辦方表示，希望藝術為世界帶來美好。

舊金山和台北市姐妹市委員會理事長 徐大麟說：”與其核子武器，學校有機關槍，我們應該把這些力量換成蘭花的力量，高山茶的力量，音樂的力量，舞蹈的力量，在這種狀態下，世界最美好的一個方法。”

林懷民此行率團到美國和墨西哥多個城市，演出”關於島嶼”，週日在西雅圖演出結束後來到灣區，週一搭機返台。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。