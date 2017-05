By

【KTSF】

紐約市立Baruch大學一名華裔男學生於2013年參加一次兄弟會的迎新活動時,4名男學生涉嫌玩出火導致他死亡,被控蓄意殺人罪,被告週一承認控罪。

