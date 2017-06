中半島Foster City Costco商店遇劫 警緝4賊匪

By

【KTSF】

位於中半島Foster City的Costco商店週四發生劫案,警方正在追緝4名賊匪。

事發於早上11時15分,地點在Metro Center大道1001號的Costco商店,4名賊匪進入店內後,旋即走向玻璃飾櫃,用槌子打破玻璃櫥窗後取走裏面的貨品,犯案過程用了不足30秒,之後跑出停車場,登上汽車後絕塵而去。

警方稱,其中一名賊匪是從正門進入,另外3人是從旁邊的出口入內。

其中3名賊匪頭戴面罩,第4人用連帽上衣遮蓋容貌,有目擊證人稱,其中一名賊匪持有手槍。

警方稱,4名賊匪全是非洲裔,年約20餘歲,身高5呎10吋至6呎,中等身材。

警方稱,第一名賊匪身穿灰色連帽上衣,深色運動褲,其中一隻手戴上手套,手持槌子。

第2名賊匪身穿深藍色連帽上衣,前幅有圖案,紅色長褲,白鞋,黑色背包。

第3名賊匪身穿黑色連帽上衣,紅色長褲,其中一隻手戴上手套,手持槌子。

第4名賊匪身穿灰色連帽上衣,黑色長褲,白鞋。

Foster City警方稱仍在調查案件,也知道最近有同類案件發生。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡警方,電話:(650) 286-3300。

