中半島Foster City Costco商店遇劫 警緝4賊匪

By

【KTSF】

位於中半島Foster City的Costco商店週四發生劫案，警方正在追緝4名賊匪。

事發於早上11時15分，地點在Metro Center大道1001號的Costco商店，4名賊匪進入店內後，旋即走向玻璃飾櫃，用槌子打破玻璃櫥窗後取走裏面的貨品，犯案過程用了不足30秒，之後跑出停車場，登上汽車後絕塵而去。

警方稱，其中一名賊匪是從正門進入，另外3人是從旁邊的出口入內。

其中3名賊匪頭戴面罩，第4人用連帽上衣遮蓋容貌，有目擊證人稱，其中一名賊匪持有手槍。

警方稱，4名賊匪全是非洲裔，年約20餘歲，身高5呎10吋至6呎，中等身材。

警方稱，第一名賊匪身穿灰色連帽上衣，深色運動褲，其中一隻手戴上手套，手持槌子。

第2名賊匪身穿深藍色連帽上衣，前幅有圖案，紅色長褲，白鞋，黑色背包。

第3名賊匪身穿黑色連帽上衣，紅色長褲，其中一隻手戴上手套，手持槌子。

第4名賊匪身穿灰色連帽上衣，黑色長褲，白鞋。

Foster City警方稱仍在調查案件，也知道最近有同類案件發生。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡警方，電話：(650) 286-3300。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。