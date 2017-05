中國舉行一帶一路高峰論壇 美國派代表參加（視頻）

【i-CABLE】

一帶一路高峰論壇星期日會在北京舉行,一連兩日會議,會由中國國家主席習近平親自主持,會聚焦加強國際合作、打破貿易保議主義等。

會議的其中一個焦點,是大打貿易保議主義牌的美國總統特朗普,都決定派出代表團,出席一帶一路高峰論壇,不過有學者分析美國只是為錢才參加。

上月中美兩國元首在美國舉行「習特會」,一個月後,在一帶一路高峰論壇舉行前夕,美國就宣布派出代表團,出席北京舉行的論壇。

同一時間,兩國簽署涉及肉類、能源以至金融等領域十項初步貿易協議。肉類方面,2003年美國出現瘋牛症,中國禁止美國進口牛肉,去年開始逐步取消禁令。根據新協議,中國7月16日前要全面恢復進口美國牛肉,另外,美國亦允許從中國進口熟製禽肉。

另一重大突破是能源方面,美國可以向中國出口液化天然氣。金融領域,美國 Visa 和萬事達信用卡,一直未獲中國清算交易獨立許可,銀聯壟斷的局面將於7月16日起打破,中國允許美國電子支付服務商落戶中國。

中美雙方同意在百日計劃基礎上,再討論中美經濟合作一年計劃,希望年底前,減少美國對華貿易達3,470億美元逆差。美國商務部長羅斯形容協議是史無前例,影響巨大,超出中美貿易史上所做的,開啟新溝通與合作,令兩國關係達到歷史新高度。

至於美國的參與,會否加強一帶一路在國際上的號召力,梁雲祥覺得言之尚早。今次一帶一路高峰論壇來自五大洲、一百三十個國家,二百多個代表和總理級以上代表參與,內地傳媒透露,會議將簽訂多項合作備忘錄。

