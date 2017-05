By

【KTSF 黃恩光報導】

5月是亞太裔傳統月,本台記者黃恩光專訪了在舊金山華埠做簽語餅的陳展明,陳展名的曾祖父是被“賣豬仔”賣到來美國,而陳展明到了9歲才移民來美,他目前除了事業有成,還有5位千金,陳展明勤奮工作不單止為了賺錢,幾個月前,他排除萬難通過種種難關,成為舊金山市政府認可的老字號(Legacy Business),一起聽聽他的專訪。

