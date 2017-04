By

【KTSF 游瑋珊報導】

一級方程式賽車要贏比賽,往往要用到專有零件,但生產這些零件需時可長達數週,麥拿倫車隊想到運用3D打印技術做零件。

車隊用上十多部3D打印機,製作自家設計的零件,大大減低生產時間,也在為汽車提速方面增添優勢。

打印好的塑膠零件要再花數天強化,才可在汽車上使用,不過公司的長遠目標是用碳纖打印,讓工程人員可以在賽事期間,也可根據車手需要即時製作零件。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。