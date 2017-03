加大華裔女生控告教授性騷擾 舉報後遭解僱報復

By

【KTSF 劉開平報導】

一名剛畢業不久的柏克萊加大華裔女生,以性攻擊和性騷擾的罪名控告她在加大的教授,以及加大校董會,柏克萊加大最近發生過多起控告教授性騷擾的案子。

24歲的華裔女生Joanna Ong最近透過洛杉磯一家律師事務所,在阿拉米達縣高等法院控告她在加大求學時的教授,84歲的John Searle以及加大校董會。

訴狀中說,從1959年起,就在柏克萊加大教書的John Searle是世界著名的哲學教授,加大校園裡,有以他的名字命名的研究中心,Ong當時就在這個中心工作。

Ong說,去年7月22日,Searle教授在她身上亂摸,還從背部一直摸到臀部,教授並對她說兩人會成為戀人,他會一直愛她。

Ong表示,當時她感到很害怕,很恐懼,心裡很亂,不知道應該怎麼對付這種事情。

教授停手後對她表示道歉,要她忘了這件事,8月份教授就渡假去了。

教授渡假回來後,Ong發現她的工作環境變得令人不舒服,甚至有敵意,她的薪水被削減一半,但沒有任何解釋,而教授對她繼續有一些不妥當的行動。

Ong曾經向研究中心主任Jennifer Hudin報告這件事,根據訴狀的內容,Hudin曾對Ong說,教授過去也曾經和女學生發生過性關係,女學生以此換取學業,甚至金錢上的好處。

Hudin當時對Ong表示,她會和教授本人以及哲學系負責人討論這件事,但後來她告訴Ong,因為出於對教授的尊敬,以及需要保護教授,所以沒有追究這件事。

去年9月23日,Hudin把Ong從研究中心解雇。

Ong的控告除了針對性騷擾之外,還包括有敵意的工作環境、報復、無理由解聘以及薪水損失等。

柏克萊加大說,還沒有看到訴狀,而且一般而言,學校不會對個人的案件發表意見,校方還表示,他們盡力使加大成為一所不容忍性騷擾和性侵犯的學校。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。