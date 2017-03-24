加大華裔女生控告教授性騷擾 舉報後遭解僱報復

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【KTSF 劉開平報導】

一名剛畢業不久的柏克萊加大華裔女生，以性攻擊和性騷擾的罪名控告她在加大的教授，以及加大校董會，柏克萊加大最近發生過多起控告教授性騷擾的案子。

24歲的華裔女生Joanna Ong最近透過洛杉磯一家律師事務所，在阿拉米達縣高等法院控告她在加大求學時的教授，84歲的John Searle以及加大校董會。

訴狀中說，從1959年起，就在柏克萊加大教書的John Searle是世界著名的哲學教授，加大校園裡，有以他的名字命名的研究中心，Ong當時就在這個中心工作。

Ong說，去年7月22日，Searle教授在她身上亂摸，還從背部一直摸到臀部，教授並對她說兩人會成為戀人，他會一直愛她。

Ong表示，當時她感到很害怕，很恐懼，心裡很亂，不知道應該怎麼對付這種事情。

教授停手後對她表示道歉，要她忘了這件事，8月份教授就渡假去了。

教授渡假回來後，Ong發現她的工作環境變得令人不舒服，甚至有敵意，她的薪水被削減一半，但沒有任何解釋，而教授對她繼續有一些不妥當的行動。

Ong曾經向研究中心主任Jennifer Hudin報告這件事，根據訴狀的內容，Hudin曾對Ong說，教授過去也曾經和女學生發生過性關係，女學生以此換取學業，甚至金錢上的好處。

Hudin當時對Ong表示，她會和教授本人以及哲學系負責人討論這件事，但後來她告訴Ong，因為出於對教授的尊敬，以及需要保護教授，所以沒有追究這件事。

去年9月23日，Hudin把Ong從研究中心解雇。

Ong的控告除了針對性騷擾之外，還包括有敵意的工作環境、報復、無理由解聘以及薪水損失等。

柏克萊加大說，還沒有看到訴狀，而且一般而言，學校不會對個人的案件發表意見，校方還表示，他們盡力使加大成為一所不容忍性騷擾和性侵犯的學校。

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