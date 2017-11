波士頓前主播兒子稱被奧斯卡影帝Kevin Spacey非禮

By

【KTSF 游瑋珊報導】

先後兩次被指性騷擾少年的奧斯卡金像影帝Kevin Spacey,再捲入另一宗性侵指控,波士頓一名前主播指Spacey灌醉她18歲的兒子後,再非禮他,警方就指控展開刑事調查。

Kevin Spacey再牽涉性侵醜聞,最新指控事主是波士頓前主播Heather Unruh的兒子,事發在去年7月Nantucket島上一間餐廳。

她形容,她兒子當時嚇呆,原本Spacey還堅持要和她兒子往另一個私人派對繼續喝,但在Spacey上洗手間時,一名察覺不妥的女子著她兒子離開。

Unruh承認,事發時18歲的兒子當時曾謊報自己足21歲,但這不代表Spacey可以侵犯他,事發後因為受困擾,他兒子到上週才報警。

Unruh說:”主要因為尷尬與懼怕,他知道指控公眾人物會惹來注目,至上週我兒子終報案,把證據交予Nantucket警方,刑事調查已展開。”

Spacey並未就最新這宗指控回應。

