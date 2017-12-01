前國家安全顧問Michael Flynn承認向聯調局說謊

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【KTSF】

前國家安全顧問Michael Flynn週五到法院承認向聯邦調查局（FBI）發假聲明的罪名，為特朗普政府首位白宮官員就通俄案認罪，他亦同意配合特別調查顧問穆勒領導的通俄案調查。

Flynn更在庭上披露，是收到特朗普過渡小組一名高層人員的指示，在2016年12月與俄羅斯官員接觸。

法庭文件顯示，Flynn的商業往還，以及與外國政府的接觸，已成為通俄案的調查焦點，Flynn被控向聯調局發假聲明的控罪，源於他在特朗普當選至宣誓就任的過渡期間，曾與駐美俄羅斯大使接觸，但卻對此說謊。

Flynn在聲明中稱，他會為其行為負上責任，但補充道：”我認罪和同意配合特別調查員顧問辦公室，是基於我家人和國家的最大利益所作的決定。”

Flynn是通俄案中，第4億被控的特朗普政府官員，他受查的指控涉及多方面，包括為土耳其進行游說工作，但他只被控一項發假聲明罪，顯示他很可能正配合穆勒的調查，以換取穆勒從寛處理。

白宮律師Ty Cobb週五意圖淡化事件與特朗普的關係，聲稱”Flynn認罪或控罪，純粹關於其個人，與其他人無關”。

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