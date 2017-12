前國家安全顧問Michael Flynn承認向聯調局說謊

By

【KTSF】

前國家安全顧問Michael Flynn週五到法院承認向聯邦調查局(FBI)發假聲明的罪名,為特朗普政府首位白宮官員就通俄案認罪,他亦同意配合特別調查顧問穆勒領導的通俄案調查。

Flynn更在庭上披露,是收到特朗普過渡小組一名高層人員的指示,在2016年12月與俄羅斯官員接觸。

法庭文件顯示,Flynn的商業往還,以及與外國政府的接觸,已成為通俄案的調查焦點,Flynn被控向聯調局發假聲明的控罪,源於他在特朗普當選至宣誓就任的過渡期間,曾與駐美俄羅斯大使接觸,但卻對此說謊。

Flynn在聲明中稱,他會為其行為負上責任,但補充道:”我認罪和同意配合特別調查員顧問辦公室,是基於我家人和國家的最大利益所作的決定。”

Flynn是通俄案中,第4億被控的特朗普政府官員,他受查的指控涉及多方面,包括為土耳其進行游說工作,但他只被控一項發假聲明罪,顯示他很可能正配合穆勒的調查,以換取穆勒從寛處理。

白宮律師Ty Cobb週五意圖淡化事件與特朗普的關係,聲稱”Flynn認罪或控罪,純粹關於其個人,與其他人無關”。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。