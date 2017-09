泰國前總理英祿貪污瀆職罪成 判監5年

By

【i-CABLE】

泰國前總理英祿執政期間,任由官員透過大米補貼計劃貪污瀆職罪成,判監5年,泰國最高法院在英祿缺席下宣判。

法官共花了近4小時宣讀判詞,指英祿在2011年至2014年擔任總理期間推出以高於市場價格,向農民收購大米的補貼計劃。

同時明知官員偽造大米交易,又在與一些中國企業的交易中貪污,但英祿沒有加以阻止,估計泰國政府損失相當於100億美元。

9名法官一致裁定英祿瀆職罪名成立,這項罪名最高刑罰是監禁10年,法官判英祿入獄5年,控辯雙方在30天內可提出上訴。

宣判期間大批警員在法院外戒備,有零星英祿的支持者到場聲援,但人數明顯比上月底原定宣判的時候少。

英祿的代表律師表示,不知道其當事人身在何方,英祿在上月底以耳水不平衡不理由,缺席聆訊。

更有消息指,她經由柬埔寨潛逃至外國,總理巴育透露已掌握她的行蹤,最高法院已經再向英祿發出通緝令。

