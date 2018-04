台灣前總統馬英九抵舊金山 展開4天訪問行程（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週一傍晚抵達舊金山國際機場,將展開4天的訪問行程。

馬英九搭乘華航CI-004班機,週一晚7點多抵達舊金山國際機場,他接受媒體訪問談到此行訪美的心情,週一晚除了有近百位僑胞前往接機,馬英九的三姐馬冰如和妹妹馬莉君也低調現身,讓馬英九倍感溫馨。

馬家姊妹一向極為低調,極少在媒體上出現,但他們兩人難得的接受了本台獨家專訪。

馬英九是卸任元首,獲外交禮遇快速通關,跟一般旅客一樣,從入境通道出來,馬英九加上隨行人員一共9人出行。

南灣的多個社團特地包了兩台巴士,分別從佛利蒙市(Fremont)和Cupertino市前來接機,在加上舊金山傳統僑社的僑領,現場有近百人歡迎馬英九到訪。

對有這麼多僑胞來前來歡迎,馬英九說:”我感覺非常好,我們僑胞對台灣來的朋友,一向都是非常關心,非常照顧,未來幾天還會跟更多僑胞,見面還有餐敘,非常好。(您最期待是哪一個行程?)現在幾個行程都很不錯,能更接觸本地的跟其他國家的朋友非常好。”

美國最近剛通過台灣旅行法,作為卸任元首,馬英九在旅行法通過之後來到舊金山,有否感覺外交上有所不同?

馬英九回應說:”這一點還好,因為台灣旅行法,它只是鼓勵美國政府讓台灣人進入美國,其實應該除了進入美國之外,也能夠跟層級相同的官員在他的辦公室見面,這些都還有待努力,事實上過去我擔任總統8年,進入美國都沒有問題,回到我的母校紐約大學,或是哈佛大學都沒有問題,所以我們看看美方怎麼表現。”

在眾多接機的人群中,馬英九看到三姐馬冰如,立刻給她一個擁抱,小妹馬莉君也在場接機,讓馬英九倍感溫馨。

馬冰如說:”我們是僑胞,我們來迎接馬前總統,(那這次有沒有時間跟他多相處一下?)應該有,我們也會去聽史丹福大學的演講,我們也會去參加北灣老僑的宴會,(所以回全程參與他的活動),是,明天早上還會去國父紀念館。”

馬莉君說:”他行程好像還是排得滿滿的,(有沒有時間跟家人在一起),那有的,他一定會留時間給家人的。”

週一到機場的女性明顯多過於男性,不少資深馬迷們看到馬英九都很興奮,還有人從Stockton開車趕來。

劉梅梅說:”我們東吳這次來了,很多校友,(那你開車開了多久?)我開了3個小時,今天塞車,(值得嗎?) 當然值得啦。”

中華民國僑務委員呂玉貞說:”他很喜歡舊金山,卸任之後第一次來舊金山,我們很高興。”

北加州大專校聯會會長潘海倫說:”我們這邊灣區充滿了馬迷,對於他能來我們都很高興,僑宴賣票的情形非常的踴躍,我每天都接到非常的電話,在這邊要向很多的朋友說抱歉,因為我們實在基於場地有限,不能容納這麼多人。”

馬英九卸任後,有人笑稱他的人氣反而變好了,支持者又怎麼看呢? Ma Ying-jeou

中華民國僑務諮詢委員崔競乾說:”我覺得他人緣一直都很好,只是報紙上把他說得不好。”

中華民國僑務委員于愛珍說:”馬總統今天到灣區來,給我們灣區帶來一個很大的強心針,因為現在你知道國內的情形,好像對於我們老僑,他們蠻難過的,但是現在馬總統來到這裡,可以講我們中華民國,還是華僑為革命之母,我們自由民主的形象,自由民主的燈塔,還是要在灣區照亮。”

馬英九2016年卸任,之後前往馬來西亞出訪,還到美國的紐約、波士頓和華盛頓等地訪問,後來出訪洛杉磯,這次則是專程到訪舊金山。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。