台灣前總統馬英九抵舊金山 展開4天訪問行程（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

台灣前總統馬英九週一傍晚抵達舊金山國際機場，將展開4天的訪問行程。

馬英九搭乘華航CI-004班機，週一晚7點多抵達舊金山國際機場，他接受媒體訪問談到此行訪美的心情，週一晚除了有近百位僑胞前往接機，馬英九的三姐馬冰如和妹妹馬莉君也低調現身，讓馬英九倍感溫馨。

馬家姊妹一向極為低調，極少在媒體上出現，但他們兩人難得的接受了本台獨家專訪。

馬英九是卸任元首，獲外交禮遇快速通關，跟一般旅客一樣，從入境通道出來，馬英九加上隨行人員一共9人出行。

南灣的多個社團特地包了兩台巴士，分別從佛利蒙市（Fremont）和Cupertino市前來接機，在加上舊金山傳統僑社的僑領，現場有近百人歡迎馬英九到訪。

對有這麼多僑胞來前來歡迎，馬英九說：”我感覺非常好，我們僑胞對台灣來的朋友，一向都是非常關心，非常照顧，未來幾天還會跟更多僑胞，見面還有餐敘，非常好。（您最期待是哪一個行程？）現在幾個行程都很不錯，能更接觸本地的跟其他國家的朋友非常好。”

美國最近剛通過台灣旅行法，作為卸任元首，馬英九在旅行法通過之後來到舊金山，有否感覺外交上有所不同？

馬英九回應說：”這一點還好，因為台灣旅行法，它只是鼓勵美國政府讓台灣人進入美國，其實應該除了進入美國之外，也能夠跟層級相同的官員在他的辦公室見面，這些都還有待努力，事實上過去我擔任總統8年，進入美國都沒有問題，回到我的母校紐約大學，或是哈佛大學都沒有問題，所以我們看看美方怎麼表現。”

在眾多接機的人群中，馬英九看到三姐馬冰如，立刻給她一個擁抱，小妹馬莉君也在場接機，讓馬英九倍感溫馨。

馬冰如說：”我們是僑胞，我們來迎接馬前總統，（那這次有沒有時間跟他多相處一下？）應該有，我們也會去聽史丹福大學的演講，我們也會去參加北灣老僑的宴會，（所以回全程參與他的活動），是，明天早上還會去國父紀念館。”

馬莉君說：”他行程好像還是排得滿滿的，（有沒有時間跟家人在一起），那有的，他一定會留時間給家人的。”

週一到機場的女性明顯多過於男性，不少資深馬迷們看到馬英九都很興奮，還有人從Stockton開車趕來。

劉梅梅說：”我們東吳這次來了，很多校友，（那你開車開了多久？）我開了3個小時，今天塞車，（值得嗎？） 當然值得啦。”

中華民國僑務委員呂玉貞說：”他很喜歡舊金山，卸任之後第一次來舊金山，我們很高興。”

北加州大專校聯會會長潘海倫說：”我們這邊灣區充滿了馬迷，對於他能來我們都很高興，僑宴賣票的情形非常的踴躍，我每天都接到非常的電話，在這邊要向很多的朋友說抱歉，因為我們實在基於場地有限，不能容納這麼多人。”

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中華民國僑務諮詢委員崔競乾說：”我覺得他人緣一直都很好，只是報紙上把他說得不好。”

中華民國僑務委員于愛珍說：”馬總統今天到灣區來，給我們灣區帶來一個很大的強心針，因為現在你知道國內的情形，好像對於我們老僑，他們蠻難過的，但是現在馬總統來到這裡，可以講我們中華民國，還是華僑為革命之母，我們自由民主的形象，自由民主的燈塔，還是要在灣區照亮。”

馬英九2016年卸任，之後前往馬來西亞出訪，還到美國的紐約、波士頓和華盛頓等地訪問，後來出訪洛杉磯，這次則是專程到訪舊金山。

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