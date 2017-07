奧克蘭Oikos大學7死槍擊案 韓裔被告判終身監禁

By

【KTSF 歐志洲報導】

韓裔男子One Goh 5年前在東灣奧克蘭市(屋崙)一所私立大學開槍殺死7人,法庭週五判處他終身監禁,不得假釋。

48歲的One Goh週五在法庭中透過辯方律師表示,了解這事件對死者家屬和社區造成悲慘的影響,希望自己終身監禁,能夠給死者家人一些了結,他也對事件道歉。

Goh 是在2012年4月在奧克蘭的Oikos基督技能大學,開槍殺死6名學生和一名職員,撿控官表示,Goh在事發幾個月前退學,想要大學退學費,但卻不得要領,原本要殺害的行政官員,在事發當天並不在場。

審訊一度因為被告律師表示Goh有精神問題而不能受審,Goh之後被送往Napa縣的一個診所接受治療。

2015年,法庭裁定他能夠接受審訊,Goh在今年5月2日對所有控罪不做抗辯 ,法官週五根據本案7條人命,判他終身監禁7次,不得假釋,並加判271年監禁。

一些死者家屬週五出席判刑,有家屬說,原本希望他被判死刑,但是也感激事情已經有了結,有正義、有人被判有罪。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。