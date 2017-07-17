奧克蘭Oikos大學7死槍擊案 韓裔被告判終身監禁

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【KTSF 歐志洲報導】

韓裔男子One Goh 5年前在東灣奧克蘭市（屋崙）一所私立大學開槍殺死7人，法庭週五判處他終身監禁，不得假釋。

48歲的One Goh週五在法庭中透過辯方律師表示，了解這事件對死者家屬和社區造成悲慘的影響，希望自己終身監禁，能夠給死者家人一些了結，他也對事件道歉。

Goh 是在2012年4月在奧克蘭的Oikos基督技能大學，開槍殺死6名學生和一名職員，撿控官表示，Goh在事發幾個月前退學，想要大學退學費，但卻不得要領，原本要殺害的行政官員，在事發當天並不在場。

審訊一度因為被告律師表示Goh有精神問題而不能受審，Goh之後被送往Napa縣的一個診所接受治療。

2015年，法庭裁定他能夠接受審訊，Goh在今年5月2日對所有控罪不做抗辯 ，法官週五根據本案7條人命，判他終身監禁7次，不得假釋，並加判271年監禁。

一些死者家屬週五出席判刑，有家屬說，原本希望他被判死刑，但是也感激事情已經有了結，有正義、有人被判有罪。

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