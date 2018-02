美國前體操隊隊醫涉另一宗性侵審訊 再判監40至125年

By

【KTSF 江良慧報導】

因為性侵少女已經被判監的前美國體操隊隊醫Larry Nassar,週一在另一宗審訊再被加監40至125年,雖然Nassar在判刑前道歉,但法官表示,不相信他真是有悔意。

被指在過去20多年以治療為名,性侵多達265女孩和女性的Nassar,週一在庭上再公開致歉。

但法官就表示,Nassar在日前接受問話,還是堅持自己的行為是醫療需要,顯示他不知道自己做錯,以及對受害人和他們的親屬所造成的影響,說不相信他會改過。

Nassar較早前已經在令一宗審訊因為性侵7名少女,被判監40至175年。

另外,他因為藏有兒童色情物品也被判監60年,而另外兩項性侵刑期要在他服滿藏有兒童色情物品的60年刑期後才展開,意味他餘生肯定要在監獄渡過。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。