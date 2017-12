By

前舊金山市長布朗(Willie Brown)對舊金山市長李孟賢突然逝世的消息感到震驚,他透露李孟賢週一晚在住家附近的Safeway超市購物,突然心臟病發,送院搶救無效死亡。

布朗說:”我被告知他在購物時心臟病發,醫護人員用盡各種方法來搶救他,但最終搶救無效死亡。”

布朗說,整個舊金山的事務,李孟賢都有參與,他讚揚李孟賢是最好、最合資格的市長。

布朗說:”李孟賢是憑實力,得到這個工作,他是一個有效率的人,可以管理舊金山這個大都市,我無法想像沒有李孟賢的舊金山。”

