【KTSF】

阿利桑那州州長依例選了現年76歲資深共和黨人Jon Kyl,暫時接替共和黨大老麥凱恩遺下的國會參議員席位。

州長說沒有人比Jon Kyl更有資格接任,Kyl本身已做了3任聯邦參議員,曾經和麥凱恩共事18年,他今次接替老朋友麥凱恩的任期,旨在投票確認Brett Kavanaugh出任聯邦大法官。

Kyl只會做到年底,然後州長任命另一人,直到2020年舉行特別選舉為止,麥凱恩的任期到2022年。

