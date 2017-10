前製作助理指控荷李活大亨性侵 月事來也強行口交

By

荷李活著名製作人Harvey Weinstein涉及的性侵醜聞愈揭愈多,週二再有女性指控被他性侵犯,這名女子曾在Weinsten Co.任職製作助理,她說雖然已多次拒絕Weinstein,但仍被他得逞。

Mimi Haleyi週二在律師Gloria Allred陪同下召開記者會,她說在2006年20多歲時被Weinstein強迫口交,她說案發在Weinstein位於紐約的公寓,一個疑似小童的睡房。

她說Weinstein壓著她,然後強行對她口交,當時她正值月事,她說Weinstein竟把其棉條拔出,令她極其害怕。

目前已有數十名女性報稱曾被Weinstein性騷擾,當中包括女星Gwyneth Paltrow和Ashley Judd,還有數人報稱被他強暴,目前洛杉磯、紐約和倫敦警方正調查有關指控。

女演員Rose McGowan早前公開指,於1997年曾被Weinstein強暴,雙方之後達成金錢和解,另外,意大利女製作人兼演員Asia Argento,以及曾是女演員的Lucia Evans也指稱,曾被Weinstein強行口交。

Weinstein的發言人尚未就新指控作出評論,Weinstein本人目前正在亞利桑那州一處復康中心接受治療,他早前否認曾與任何人在不情願下發生性接觸。

最新提出指控的Haleyi說,她首次與Weinstein會面是於2004年”The Aviator”的首映禮,之後在2006年的康城影展再遇上他,她當時向他表示有意在他製作的其中一部電影中工作,他聞言邀請她上酒店房,並要求她為他按摩。

Haleyi拒絕這樣做,並他說她不是按摩師,之後,Weinstein再多番邀約她,包括到巴黎出席時裝騷。

而在紐約的一次會面中,她說Weinstien派車接她到蘇豪區一個公寓,她當時以為是一次有關工作的會面,結果卻遭性犯,Haleyi的代表律師拒絕透露其當事人會否提出刑事或民事訴訟。

